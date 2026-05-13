ЕС в новом пакете санкций хочет ограничить срок пребывания дипломатов из РФ
В Евросоюзе обсуждают возможность ограничить срок пребывания российских дипломатов на территории объединения пятью годами. Эта мера может войти в 21-й пакет санкций против России, сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.
По словам собеседника агентства, инициатива пока находится на стадии обсуждения.
«В Брюсселе пытаются еще что-то придумать в отношении российских дипломатов», – сказал источник. Он допустил, что эта мера может войти в следующий пакет санкций ЕС.
В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз уже ввел дополнительные ограничения для российских дипломатов. Так, дипломаты РФ, работающие в странах сообщества, обязаны уведомлять власти государства аккредитации о намерении посетить или проехать транзитом через другую страну ЕС.
20-й пакет санкций Евросоюз утвердил 23 апреля. Под ограничения попали 20 банков, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые в ЕС связывают с «теневым флотом». Кроме того, Брюссель расширил экспортные ограничения. Впервые был введен запрет на поставки в Киргизию станков с числовым программным управлением и радиооборудования. В ЕС объяснили это риском реэкспорта продукции в Россию.
27 апреля Россия объявила об ответных мерах на 20-й пакет санкций. В МИД РФ сообщили о расширении списка представителей ЕС и ряда европейских стран, которым запрещен въезд в Россию. В перечень вошли лица, причастные к военной поддержке Украины, введению санкций против РФ и выступающие за изъятие российских государственных активов.