ЕС в новом пакете санкций хочет ограничить срок пребывания дипломатов из РФ

20-й пакет санкций Евросоюз утвердил 23 апреля. Под ограничения попали 20 банков, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые в ЕС связывают с «теневым флотом». Кроме того, Брюссель расширил экспортные ограничения. Впервые был введен запрет на поставки в Киргизию станков с числовым программным управлением и радиооборудования. В ЕС объяснили это риском реэкспорта продукции в Россию.