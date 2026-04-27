Россия ответила на 20-й пакет санкций ЕС

Так, теперь запрещено оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ. Санкционный список судов был расширен на еще 46 кораблей. Впервые ЕС ввел запрет на экспорт станков с числовым программным управлением и радиооборудования в Киргизию. Это авторы ограничений объяснили риском их реэкспорта в РФ. Также были ужесточены требования к отслеживаемости алмазов и установлены квоты на импорт аммиака.