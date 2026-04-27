Россия ответила на 20-й пакет санкций ЕС
Россия существенно расширила перечень представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, заявили в МИД РФ. Мера стала ответом на 20-й пакет антироссийских санкций.
Как уточнили в ведомстве, ограничения коснулись представителей евроструктур, стран – членов ЕС и ряда других европейских государств. В список вошли лица, причастные к решениям о военной поддержке Украины, введению санкций против России, а также выступающие за незаконное изъятие российских госактивов.
Под ограничения также попали гражданские активисты, представители академического сообщества, депутаты национальных парламентов и Европарламента, поддерживавшие антироссийские инициативы.
В МИДе подчеркнули, что «деструктивная политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны», отметив приверженность России защите национальных интересов и формированию справедливого многополярного мироустройства.
23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против РФ. Его в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Новые ограничения затронули 20 банков, а также порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физлиц.
Так, теперь запрещено оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ. Санкционный список судов был расширен на еще 46 кораблей. Впервые ЕС ввел запрет на экспорт станков с числовым программным управлением и радиооборудования в Киргизию. Это авторы ограничений объяснили риском их реэкспорта в РФ. Также были ужесточены требования к отслеживаемости алмазов и установлены квоты на импорт аммиака.