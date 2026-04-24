МИД России пообещал жесткий ответ на новый пакет санкций ЕС
Россия примет ответные меры на введение 20-го пакета санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, действия ЕС рассматриваются как нелегитимные.
«Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткими, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», – отметила дипломат.
23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций, который в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Ограничения затронули банки, порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физических лиц.
В числе ключевых мер – запрет на оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ, расширение санкционного списка судов еще на 46 единиц и запрет на продажу танкеров российским структурам. Также в пакет включены около 20 банков, введены ограничения в сфере кибербезопасности, установлены квоты на импорт аммиака и ужесточены требования к отслеживаемости алмазов.
Кроме того, ЕС впервые запретил экспорт станков с числовым программным управлением и радиооборудования в Киргизию, объяснив это риском их реэкспорта в Россию.
24 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале работы над 21-м пакетом санкций. По ее словам, странам ЕС следует пересмотреть «красные линии», которые ранее ограничивали принятие ряда мер.