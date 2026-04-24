МИД России пообещал жесткий ответ на новый пакет санкций ЕС

В числе ключевых мер – запрет на оказание услуг российским ледоколам и танкерам, перевозящим сжиженный природный газ, расширение санкционного списка судов еще на 46 единиц и запрет на продажу танкеров российским структурам. Также в пакет включены около 20 банков, введены ограничения в сфере кибербезопасности, установлены квоты на импорт аммиака и ужесточены требования к отслеживаемости алмазов.