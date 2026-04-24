Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,017-0,48%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,23+0,06%RTSI1 167,41+0,06%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Главная / Политика /

Каллас призвала пересмотреть «красные линии» по санкциям против России

Разработка 21-го пакета антироссийских ограничений началась
Европейским странам следует пересмотреть «красные линии» в вопросе санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Нам также следует пересмотреть прежние "красные линии", которые мешали принятию некоторых санкций, и подумать, что еще можно сделать», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, европейские лидеры активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций.

20-й пакет санкций ЕС против РФ: ограничения на танкеры, банки и аммиак

Политика / Международные отношения

Накануне ЕС утвердил 20-й пакет рестрикций против Москвы. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Евросоюз расширил санкции против перевозок российской нефти, включив в черный список 46 танкеров. Общее число таких судов достигло 632.

ЕС ввел запрет на транзакции с 20 российскими банками. Также введены санкции в отношении 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в разработке и производстве военной продукции, включая беспилотники.

