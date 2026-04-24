Каллас призвала пересмотреть «красные линии» по санкциям против России

Накануне ЕС утвердил 20-й пакет рестрикций против Москвы. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ. Евросоюз расширил санкции против перевозок российской нефти, включив в черный список 46 танкеров. Общее число таких судов достигло 632.