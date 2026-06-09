Reuters: ЕС может включить 170 физлиц и юрлиц в 21-й пакет санкций против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известям» в рамках ПМЭФ также сказал, что западный бизнес никогда не терял интереса к России. Представитель Кремля напомнил, что после введения санкций часть крупных западных компаний ушла с российского рынка. По его словам, одни сделали это цивилизованно, а другие – нет, но ряд игроков остался.