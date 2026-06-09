Reuters: ЕС может включить 170 физлиц и юрлиц в 21-й пакет санкций против РФ
Евросоюз рассматривает возможность включить около 170 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
По данным агентства, среди потенциальных фигурантов санкционного списка могут оказаться около 90 российских банков. Также ограничения могут затронуть другие организации и отдельных лиц, которых в ЕС считают связанными с российской экономикой и финансовым сектором.
Источник Reuters уточнил, что соответствующие предложения готовятся в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против России.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 5 июня президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций. По его словам, Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Российский лидер подчеркнул, что санкции же больше вредят тем, кто их вводит.
Путин отметил, что макроэкономические показатели в России стабильные. По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известям» в рамках ПМЭФ также сказал, что западный бизнес никогда не терял интереса к России. Представитель Кремля напомнил, что после введения санкций часть крупных западных компаний ушла с российского рынка. По его словам, одни сделали это цивилизованно, а другие – нет, но ряд игроков остался.
4 июня заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин говорил, что российской экономике нужно отходить от оборонительной модели, характерной для 2022–2023 гг. Рассчитывать на отмену санкций не стоит, считает Орешкин, поэтому стране следует сосредоточиться на внутреннем развитии.