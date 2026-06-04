Орешкин: не нужно ждать отмены санкций, прежний мир не вернется
России необходимо уходить от оборонительной модели экономики 2022–2023 гг., поскольку отмены санкций ждать не стоит, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Не нужно ждать, что санкции отменятся. Мир, который был ранее, не вернется. Необходимо активно развиваться на внутренней площадке», – заявил Орешкин, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
В январе Орешкин заявил, что попытка западных стран повлиять на Россию с помощью финансовых санкций привела к потери роли валют государств «большой семерки» и росту расчетов в национальных валютах. В апреле Орешкин отметил, что американская финансовая система сжирает 2% мирового ВВП. Он добавил, что это слишком большой платеж человечества «за довольно простую услугу по управлению средствами».
4 июня конгресс США одобрил ужесточение санкций против России. Инициативу поддержали 218 конгрессменов. Против проголосовали 204 законодателя. Для принятия документа требовалось минимум 218 голосов.