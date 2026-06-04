В январе Орешкин заявил, что попытка западных стран повлиять на Россию с помощью финансовых санкций привела к потери роли валют государств «большой семерки» и росту расчетов в национальных валютах. В апреле Орешкин отметил, что американская финансовая система сжирает 2% мирового ВВП. Он добавил, что это слишком большой платеж человечества «за довольно простую услугу по управлению средствами».