Орешкин заявил о потере роли валют G7 при попытке повлиять на Россию санкциями
Попытка западных стран повлиять на Россию с помощью финансовых санкций привела к потери роли валют государств «большой семерки» (G7), заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин во время открытия экспертных диалогов на площадке национального центра «Россия».
«Попытка серьезно повлиять на Россию через финансовые санкции привела к следующему. Вводя санкции, страны "большой семерки" пытались сделать невозможной для России международную торговлю и нанести урон российской экономике. Но все, чего они добились – это серьезный рост доли национальных валют в расчетах», – сказал он.
Как объяснил Орешкин , по результатам 2025 г. уже 85% всех транзакций с участием РФ осуществляется без применения валют G7. По мнению замглавы администрации российского лидера, санкции привели только к потере роли валют указанных стран и ухудшили их положение в глобальной экономике.
11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что доля национальных валют в процессе расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%. Тогда он напомнил, что в начале 2025 г. было подписано соглашение, которое позволяет предприятиям государств, входящих в объединение, размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любой страны союза.