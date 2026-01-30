Орешкин заявил о потере роли валют G7 при попытке повлиять на Россию санкциями

«Попытка серьезно повлиять на Россию через финансовые санкции привела к следующему. Вводя санкции, страны "большой семерки" пытались сделать невозможной для России международную торговлю и нанести урон российской экономике. Но все, чего они добились – это серьезный рост доли национальных валют в расчетах», – сказал он.