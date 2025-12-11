Мишустин: доля нацвалют в расчетах между странами ЕАЭС достигла 93%
Доля национальных валют в процессе расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.
«Доля национальных валют в расчетах внутри союза достигла девяноста трех процентов. По внешнеторговым контрактам между российским бизнесом и предпринимателями из других стран "пятерки" – превысила 98%», – сказал он.
Мишустин напомнил, что в начале 2025 г. было подписано соглашение, которое позволяет предприятиям государств, входящих в объединение, размещать свои ценные бумаги на биржевых площадках любой страны союза.
На заседании в Москве присутствовали также премьер-министр Армении Никол Пашинян, его коллега из Белоруссии Александр Турчин, Казахстана – Олжас Бектенов, Киргизии – Адылбек Касымалиев, а также председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.