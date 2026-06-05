Песков: интерес западного бизнеса к России никогда не пропадал

Песков заявлял на полях ПМЭФа, что Россия должна сохранять открытость для возвращения западного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций, так как это способствует развитию экономики и усиливает конкуренцию. 4 июня помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что российской экономике нужно отходить от оборонительной модели, характерной для 2022–2023 гг. Рассчитывать на отмену санкций не стоит, считает Орешкин, поэтому стране следует сосредоточиться на внутреннем развитии.