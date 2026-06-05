Песков: интерес западного бизнеса к России никогда не пропадал
«Все-таки главное – это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет. Этот интерес не исчезал, он всегда присутствовал», – сказал он.
Представитель Кремля напомнил, что после введения санкций часть крупных западных компаний ушла с российского рынка. По его словам, одни сделали это цивилизованно, а другие – нет, но ряд игроков остался. Москва же имеет интерес к привлечению иностранного капитала и намерена доказывать статус надежной для инвестиций страны.
Песков заявлял на полях ПМЭФа, что Россия должна сохранять открытость для возвращения западного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций, так как это способствует развитию экономики и усиливает конкуренцию. 4 июня помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что российской экономике нужно отходить от оборонительной модели, характерной для 2022–2023 гг. Рассчитывать на отмену санкций не стоит, считает Орешкин, поэтому стране следует сосредоточиться на внутреннем развитии.