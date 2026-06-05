Песков: Россия должна быть открытой к возвращению западного бизнеса

4 июня помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что российской экономике необходимо отходить от оборонительной модели, характерной для 2022–2023 гг. По его словам, рассчитывать на отмену санкций не стоит, поэтому стране следует сосредоточиться на внутреннем развитии. «Мир, который был ранее, не вернется. Необходимо активно развиваться на внутренней площадке», – отметил Орешкин.