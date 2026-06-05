Песков: Россия должна быть открытой к возвращению западного бизнеса
Россия должна сохранять открытость для возвращения западного бизнеса и привлечения иностранных инвестиций, поскольку это способствует развитию экономики и усиливает конкуренцию. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам нужно, обязательно. Мы должны оставаться открытыми для иностранных инвестиций», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, любая экономика заинтересована в максимальном привлечении инвестиций из-за рубежа. Кроме того, присутствие иностранных компаний способствует развитию конкурентной среды.
4 июня помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что российской экономике необходимо отходить от оборонительной модели, характерной для 2022–2023 гг. По его словам, рассчитывать на отмену санкций не стоит, поэтому стране следует сосредоточиться на внутреннем развитии. «Мир, который был ранее, не вернется. Необходимо активно развиваться на внутренней площадке», – отметил Орешкин.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств отмечал, что по паритету покупательной способности экономика России занимает четвертое место в мире, опережая все европейские страны и Японию. По словам главы государства, российская экономика развивается в правильном направлении и чувствует себя уверенно.