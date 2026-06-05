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Главная / Политика /

Путин: Запад заморозил $300 млрд, но у России уже $500 млрд

Ведомости

Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Таким образом президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.

«Санкции же больше вредят тем, кто их вводит», – сказал российский глава.

Путин подчеркнул, что макроэкономические показатели в России стабильные. По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.

18 мая стало известно, что активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями. В компании также пояснили, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank «не признается законодательством ЕС», а сам депозитарий «не признает юрисдикцию суда».

В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться.

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