Путин: Запад заморозил $300 млрд, но у России уже $500 млрд
Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Таким образом президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
«Санкции же больше вредят тем, кто их вводит», – сказал российский глава.
Путин подчеркнул, что макроэкономические показатели в России стабильные. По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.
18 мая стало известно, что активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями. В компании также пояснили, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank «не признается законодательством ЕС», а сам депозитарий «не признает юрисдикцию суда».
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться.