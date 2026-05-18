Euroclear отказался размораживать активы ЦБ России
Активы Центрального банка России, находящиеся в Euroclear Bank, останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Об этом говорится в заявлении депозитария.
В сообщении указывается, что активы ЦБ заморожены в соответствии с международными санкциями. В компании также пояснили, что иск ЦБ РФ к Euroclear Bank «не признается законодательством ЕС», а сам депозитарий «не признает юрисдикцию суда». В связи с этим Euroclear намерен подать апелляцию на вынесенное решение.
15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Euroclear. Заседание прошло в закрытом режиме, что обосновали наличием коммерческой тайны.
Представители Euroclear в суде назвали свое право на справедливое разбирательство «явно нарушенным», отметив, что из-за закрытости процесса не могут раскрывать дополнительных сведений. Депозитарий пообещал обжаловать решение российского суда о взыскании 200 млрд евро из-за заморозки активов Банка России.
Euroclear блокирует активы ЦБ с 2022 г. после начала Россией боевых действий на Украине.