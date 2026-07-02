Каллас пообещала новые санкции против России

По ее словам, остановить атаки на Киев можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». Каллас напомнила, что на этой неделе Евросоюз (ЕС) начал выделять 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления обороноспособности Киева.