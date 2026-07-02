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Каллас пообещала новые санкции против России

Ведомости

Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала новые антироссийские санкции после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по военным и околовоенным украинским объектам. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

По ее словам, остановить атаки на Киев можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». Каллас напомнила, что на этой неделе Евросоюз (ЕС) начал выделять 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления обороноспособности Киева.

«Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары», – заявила Каллас. Комментируя заявление Каллас, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 2 июля ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, логистическим центрам и энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников. Среди прочих целью стало предприятие «Радионикс», выпускающее системы управления для ракет «Фламинго», FP-7, FP-9, «Нептун-МД» и зенитных ракет по проекту «Клон».

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