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Главная / Политика /

Песков: Россия усилит давление на Украину для достижения своих целей

В Кремле ответили на новые угрозы со стороны ЕС
Ведомости

Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Так представитель Кремля прокомментировал планы главы евродипломатии Каи Каллас предложить новые санкции против России.

2 июля Кая Каллас заявила, что остановить удары по Киеву можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». «Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. <...> Мы будем повышать цену до тех пор, пока Россия не поймет, что ей не победить», – написала она в соцсети X.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, логистическим центрам и энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников.

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