Песков: Россия усилит давление на Украину для достижения своих целей

2 июля Кая Каллас заявила, что остановить удары по Киеву можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». «Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. <...> Мы будем повышать цену до тех пор, пока Россия не поймет, что ей не победить», – написала она в соцсети X.