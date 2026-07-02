Песков: Россия усилит давление на Украину для достижения своих целей

Песков: Россия усилит давление на Украину для достижения своих целейВ Кремле ответили на новые угрозы со стороны ЕС
Россия продолжит усиливать давление на киевский режим с тем, чтобы достигнуть поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Так представитель Кремля прокомментировал планы главы евродипломатии Каи Каллас предложить новые санкции против России.
2 июля Кая Каллас заявила, что остановить удары по Киеву можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». «Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары. <...> Мы будем повышать цену до тех пор, пока Россия не поймет, что ей не победить», – написала она в соцсети X.
По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России в ночь на 2 июля нанесли массированный удар по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, логистическим центрам и энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников.