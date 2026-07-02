Минобороны рассказало о целях ночной атаки по Киеву и области

Минобороны рассказало о целях ночной атаки по Киеву и областиПод удар попали предприятия ОПК
Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области. Его целью стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты военной инфраструктуры, логистические центры и энергетические объекты, обеспечивающие работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Как сообщили в министерстве, под удар попали предприятие «Радионикс», выпускающее системы управления для ракет «Фламинго», FP-7, FP-9, «Нептун-МД» и зенитных ракет по проекту «Клон», научно-производственная компания «Атлон авиа», обеспечивающая ВСУ беспилотниками «Лютый», Magura UA и барражирующими боеприпасами, а также государственное предприятие «Антонов», которое разрабатывает и производит пилотируемые летательные аппараты военного назначения и осуществляет сборку беспилотников «Лютый».
Кроме того, среди целей названы Киевский радиозавод, предприятие «Киев-25», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», склад горюче-смазочных материалов «Киев-3» и газораспределительные станции, обеспечивающие работу военных предприятий. Для поражения объектов применялись ударные беспилотники, а также высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования.
2 июля Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуру военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.
15 июня российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические акты со стороны киевского режима. По данным военного ведомства, для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В качестве целей были определены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.