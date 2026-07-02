Минобороны рассказало о целях ночной атаки по Киеву и области

15 июня российские военные нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические акты со стороны киевского режима. По данным военного ведомства, для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В качестве целей были определены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.