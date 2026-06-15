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Главная / Политика /

ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины

Все намеченные цели были поражены
Ведомости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические акты со стороны киевского режима. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В качестве целей были определены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.

В сообщении ведомства говорится, что все намеченные объекты были поражены.

24 мая Минобороны сообщало о массированном ударе возмездия по военным целям на Украине с применением «Орешника», «Искандера», «Кинжала» и «Циркона». Удар стал ответом на атаку ВСУ по гражданским объектам, в частности по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям на Украине. Главное

Политика / Армия и спецслужбы

По данным Миноброны, в ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

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