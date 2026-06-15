ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК Украины

ВС России нанесли удар возмездия по объектам ОПК УкраиныВсе намеченные цели были поражены
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины в ответ на террористические акты со стороны киевского режима. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным военного ведомства, для удара применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В качестве целей были определены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары наносились по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.
В сообщении ведомства говорится, что все намеченные объекты были поражены.
По данным Миноброны, в ночь на 15 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.