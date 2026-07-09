Болгария назвала три возражения по новому пакету санкций против России

3 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил готовность снова наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они затронут интересы республики. До этого София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС из-за патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетического сектора страны в лице совладельца «Лукойла» Алекперова.