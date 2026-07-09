Болгария назвала три возражения по новому пакету санкций против России
Болгария будет возражать против нового пакета антироссийских санкций ЕС в трех случаях, передает БТА со ссылкой на заявление пресс-службы правительства.
Первый пункт – София выступит против пакета ЕС в случае рестрикций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вторым возражением Болгарии станет включение в список акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Третье связано с поставками запасных частей для софийского метрополитена.
«Болгария призывает к соблюдению основополагающего принципа, согласно которому санкции ЕС направлены на усиление этого давления без причинения существенных негативных последствий для государств-членов Евросоюза», – говорится в сообщении.
3 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил готовность снова наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они затронут интересы республики. До этого София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС из-за патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетического сектора страны в лице совладельца «Лукойла» Алекперова.