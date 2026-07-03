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Премьер Болгарии выразил готовность наложить вето на пакет санкций против РФ

Ведомости

Премьер-министр Болгарии Румен Радев готов вновь наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они затронут интересы республики. Об этом он заявил на заседании парламента.

«Вы спросили о том, готов ли я наложить вето на 21-й пакет санкций против России. Отвечаю: я не просто готов, я это сделаю. Просто и ясно, я сделаю это, защищая наши национальные интересы», – сказал он (цитата по ТАСС).

19 июня Радев объявил, что София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. По его словам, Болгария выступила против ограничений, затрагивающих патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетический сектор страны в лице совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

В начале июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против Москвы. Новые ограничения могут коснуться энергетики, финансовых услуг, криптовалютных операций, а также впервые затронуть сферу рыбного промысла.

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