Премьер Болгарии выразил готовность наложить вето на пакет санкций против РФ
Премьер-министр Болгарии Румен Радев готов вновь наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они затронут интересы республики. Об этом он заявил на заседании парламента.
«Вы спросили о том, готов ли я наложить вето на 21-й пакет санкций против России. Отвечаю: я не просто готов, я это сделаю. Просто и ясно, я сделаю это, защищая наши национальные интересы», – сказал он (цитата по ТАСС).
19 июня Радев объявил, что София наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС. По его словам, Болгария выступила против ограничений, затрагивающих патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также энергетический сектор страны в лице совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.
В начале июня Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против Москвы. Новые ограничения могут коснуться энергетики, финансовых услуг, криптовалютных операций, а также впервые затронуть сферу рыбного промысла.