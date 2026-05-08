От пилота до президента: кто такой Румен Радев

От пилота до президента: кто такой Румен РадевБолгарский генерал занял пост премьер-министра
- Военная карьера
- Политическая деятельность
- Конфликт с правящей партией
- Участие в парламентских выборах
- Позиции и взгляды
Народное собрание Болгарии 8 мая избрало лидера победившей на парламентских выборах коалиции «Прогрессивная Болгария» Румена Радева новым премьер-министром страны. Его поддержали 124 депутата, 70 высказались против и еще 36 воздержались. Политик требует перезагрузить отношения с Москвой, прекратить военные поставки Киеву и отменить антироссийские санкции ЕС. Чем еще известен Радев – в справке «Ведомостей».
Военная карьера
Румен Георгиев Радев родился 18 июня 1963 г. в южном болгарском городе Димитровграде. Профессиональный путь он выбрал еще в юности, посвятив себя военной авиации. В 1987 г. с отличием окончил Высшее военно-воздушное училище им. Георгия Бенковского, после чего начал службу младшим пилотом на авиабазе Равнец.
Военная карьера развивалась стремительно: уже в 1990 г. Радев стал командиром отряда 15-го истребительного авиационного полка, в 1992 г. окончил Школу переподготовки офицеров на базе ВВС «Максвелл» в США, а с 1996-го командовал эскадрильей МиГ-29.
В 1998 г. майор Радев получил должность заместителя командира авиабазы Равнец по летной подготовке, в 1999 г. стал заместителем командира авиабазы «Граф Игнатиево», а в 2000 г. дослужился до подполковника и возглавил ее штаб. В 2003 г. он получил степень магистра в области стратегических исследований в Авиационном военном колледже в Алабаме, а также звание полковника.
С 2005 г. Радев служил командиром авиабазы «Граф Игнатиево», а с 2009-го – заместителем командующего ВВС Болгарии. В 2014-м он получил звание генерал-майора и стал командующим ВВС.
Политическая деятельность
В 2016 г. в знак несогласия с болгаро-польским соглашением о совместной охране неба Радев подал в отставку. По его словам, этот документ поставил местных пилотов в «унизительное положение».
Через несколько месяцев после отставки он принял предложение баллотироваться в президенты как независимый кандидат при поддержке Болгарской социалистической партии (БСП). Его предвыборная кампания строилась на обещаниях борьбы с коррупцией, безработицей и сближения с Россией для защиты национальных интересов.
По результатам голосования 6 ноября 2016 г. набрал 25,4% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе со спикером Народного собрания от правящей партии ГЕРБ Цецкой Цачевой (22%). Во втором туре 13 ноября одержал победу с 59,4%.
22 января 2017 г. вступил в должность, став первым за долгое время президентом Болгарии, не имевшим опыта работы в парламенте или правительстве. В 2021 г. переизбирался на второй срок, получив во втором туре 66,7%.
Конфликт с правящей партией
На посту президента Радев конфликтовал с премьер-министром Бойко Борисовым, обвиняя его в потворстве коррупции и подавлении оппозиции. За первые два с половиной года он 19 раз накладывал вето на законопроекты ГЕРБ. Борисов в ответ обвинял Радева в саботаже работы правительства и поддержке социалистов.
В июне 2019 г. Радев наложил вето на контракт по закупке 16 истребителей F-16 Fighting Falcon Block 70 у США стоимостью около 2 млрд левов. Он раскритиковал сделку, назвав действия правительства авторитарными и заявив, что власти сознательно согласились на ухудшение характеристик самолетов (авионики и вооружения) ради снижения цены, которую он все равно счел завышенной. Однако парламентское большинство преодолело вето, и контракт был подписан.
В ноябре того же года Радев противился назначению Ивана Гешева главным прокурором, ссылаясь на отсутствие общественного доверия и поддержку лишь со стороны правительства Борисова. Несмотря на это, Гешев был утвержден, и Радев, во избежание нарушения Конституции, подписал указ.
Вскоре Гешев обнародовал запись прослушки Радева, обвинив его в преступной деятельности, и попытался лишить иммунитета. Эти действия были восприняты как попытка давления на президента, а сам он обвинил прокуратуру в подчинении правительству Борисова и использовании силовых структур для подавления инакомыслия.
Участие в парламентских выборах
В 2020 г. Болгарию охватили протесты, направленные против Борисова, которые спровоцировала атака на Радева. В результате 12 мая 2021-го премьер ушел в отставку, а страна вошла в период затяжного политического кризиса: за три года было проведено семь досрочных парламентских выборов из-за неспособности партий сформировать стабильное правительство.
19 января 2026 г. Радев объявил о решении досрочно уйти с президентского поста для участия в очередных выборах, назначенных после отставки премьер-министра Росена Желязкова. 3 марта политик основал коалицию «Прогрессивная Болгария», куда вошли партия «Наш народ», Социал-демократическая партия и движение «Социал-демократы».
На выборах 19 апреля коалиция под руководством Радева получила 44,6% голосов, что обеспечило ей 131 из 240 мандатов в Народном собрании. Это дает ему возможность сформировать сформировать однопартийное правительство.
Позиции и взгляды
Позиция Радева по вопросам внешней политики в Европе схожа со взглядами бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он также публично выступал против оказания военной поддержки Украине и призвал к возобновлению «практических отношений с Россией, основанных на взаимном уважении и равноправии». «Самая важная ценность – мир и человеческая жизнь. Поставка оружия означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», – заявлял Радев.
Он также не раз критиковал политику ЕС, в том числе по вопросам возобновляемой энергетики и принудительного введения евро в Болгарии. Уже после победы на выборах он сказал журналистам: «Европа стала жертвой собственного стремления быть моральным лидером в мире с новыми правилами». При этом политик подчеркнул, что Болгария «продолжит свой европейский путь» и не собирается отказываться от сотрудничества с Европой.
Во время своей предвыборной кампании коалиция «Прогрессивная Болгария» называла свой главной целью защиту национальных интересов в рамках отношений с ЕС и НАТО.