Президент Болгарии высказался против поставок Украине оружия

Он заверил, что его позиция по этому вопросу не изменилась, и, по его словам, кто не согласен с ней, должен знать исторические корни конфликта и «анализировать риски». «Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы», – сказал Радев (цитата по «РИА Новости»).