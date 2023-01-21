Президент Болгарии высказался против поставок Украине оружия
Болгария не должна поставлять Украине оружие, заявил президент страны Румен Радев в интервью Darik Radio.
Он заверил, что его позиция по этому вопросу не изменилась, и, по его словам, кто не согласен с ней, должен знать исторические корни конфликта и «анализировать риски». «Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы», – сказал Радев (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Радева, поставка вооружений Киеву означает поддержку позиции, что конфликт должен продолжаться до поражения одной из сторон, что может привести к глобальному конфликту. «Самая важная ценность – мир и человеческая жизнь. Поставка оружия означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», – подчеркнул президент Болгарии (цитата по ТАСС).
Радев также прокомментировал заявление газеты Welt, что правительство экс-премьера Болгарии Кирила Петкова вскоре после начала спецоперации организовало поставки боеприпасов и топлива для вооруженных сил Украины. Президент задался риторическим вопросом, почему публикация об этих поставках появилась именно сейчас.
О поставках оружия Болгарией украинской стороне через посредников Welt сообщила 19 января со ссылкой на участников событий. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии», – сказал сам Петков изданию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил эти поставки, отметив, что речь шла «скорее о том, чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков». Поставки оплатили США и Великобритания, отмечает Welt. Помимо этого Болгария стала одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива, покрывая временами до 40% потребностей Киева. При этом топливо было переработано из российской сырой нефти на Черноморском НПЗ, который в то время принадлежал российской компании «Лукойл», утверждает издание.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.