Welt узнала о тайных поставках Болгарии боеприпасов и топлива для ВСУ
Правительство экс-премьера Болгарии Кирила Петкова вскоре после начала спецоперации РФ на Украине организовало поставки боеприпасов и топлива для ВСУ, выяснила газета Welt, поговорившая с участниками тех событий.
«По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии», – сказал сам Петков изданию.
Поставки боеприпасов не осуществлялись напрямую, София выдала компаниям-посредникам разрешение на экспорт зарубежным фирмам, не связанным с Украиной. При этом основным пунктом отгрузки стал польский аэропорт Жешув, расположенный в 70 километрах от границы с Украиной и тщательно охраняемый НАТО. Сухопутные поставки в то же время осуществлялись через Венгрию и Румынию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил эти поставки, отметив, что речь шла «скорее о том, чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков». Поставки оплатили США и Великобритания, отмечает Welt.
Помимо этого, Болгария стала одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива, покрывая временами до 40% потребностей Киева. При этом топливо было переработано из российской сырой нефти на черноморском НПЗ, который в то время принадлежал российской компании «Лукойл», утверждает издание.
Более того, София стала одним из инициаторов и первых жестких антироссийских санкций, выяснила Welt. Так, 25 февраля 2022 г. Петков на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе выступил за отключение российских банков от SWIFT и заморозку еврооблигаций Банка России. Глава минфина Болгарии Асен Васильев, в свою очередь, как утверждается, смог убедить участников встречи министров финансов в необходимости оперативного введения санкций. Через два дня ЕС принял эти меры, а в кругах ЕС их называли «болгарским предложением».
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд. Кроме того, Евросоюз отключил от SWIFT «Сбер», ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и еще ряд кредитных организаций.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.