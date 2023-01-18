Welt узнала о тайных поставках Болгарии боеприпасов и топлива для ВСУ

Более того, София стала одним из инициаторов и первых жестких антироссийских санкций, выяснила Welt. Так, 25 февраля 2022 г. Петков на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе выступил за отключение российских банков от SWIFT и заморозку еврооблигаций Банка России. Глава минфина Болгарии Асен Васильев, в свою очередь, как утверждается, смог убедить участников встречи министров финансов в необходимости оперативного введения санкций. Через два дня ЕС принял эти меры, а в кругах ЕС их называли «болгарским предложением».