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Захарова прокомментировала призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «все военные возможности, которые ей нужны», поинтересовалась, о ядерном ли оружии идет речь.

«Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?» — написала она в своем Telegram-канале. 

17 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев должен получить всю военную технику, которую сможет использовать, включая современные системы. Таким образом глава ЕК ответила на вопрос журналистов, поддерживает ли она как бывший министр обороны Германии передачу Киеву танков Leopard 2.

Фон дер Ляйен выразила надежду, что продвижение в этом вопросе случится уже 20 января на встрече союзников с представителями минобороны Украины на авиабазе Рамштайн.

Глава ЕК также напомнила, что Евросоюз ранее одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро. 16 января между ЕС и Украиной был подписан меморандум об этом. На следующий день Киев получил первый транш в размере 3 млрд евро, сообщили в ЕК.

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, Захарова не раз предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных