Захарова прокомментировала призыв главы ЕК предоставить Киеву любое оружие

Глава ЕК также напомнила, что Евросоюз ранее одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на 18 млрд евро. 16 января между ЕС и Украиной был подписан меморандум об этом. На следующий день Киев получил первый транш в размере 3 млрд евро, сообщили в ЕК.