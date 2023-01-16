Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро
Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на странице в соцсетях.
«Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 млрд евро макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получение транша в размере 3 млрд евро», — отметил Шмыгаль.
В декабре 2022 г. Еврокомиссия сообщила, что направила Украине 500 млн евро в рамках обещанного ранее пакета макрофинансовой помощи, это был последний транш в году из общего плана, утвержденного 18 мая на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС.
В начале декабря Венгрия не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволили бы выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 г. В результате Европейский союз ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия. Как писал Reuters, Будапешт разменял свое согласие на частичную разморозку обещанных ему средств.