Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро

В начале декабря Венгрия не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволили бы выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 г. В результате Европейский союз ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия. Как писал Reuters, Будапешт разменял свое согласие на частичную разморозку обещанных ему средств.