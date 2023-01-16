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Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро

Ведомости

Украина и Евросоюз подписали меморандум о предоставлении Киеву 18 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на странице в соцсетях.

«Украина и ЕС только что подписали меморандум о взаимопонимании по поводу предоставления 18 млрд евро макрофинансовой помощи. На этой неделе ожидаем получение транша в размере 3 млрд евро», — отметил Шмыгаль.

В декабре 2022 г. Еврокомиссия сообщила, что направила Украине 500 млн евро в рамках обещанного ранее пакета макрофинансовой помощи, это был последний транш в году из общего плана, утвержденного 18 мая на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС.

В начале декабря Венгрия не поддержала поправки в финансовое законодательство ЕС, которые позволили бы выделить 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 г. В результате Европейский союз ЕС и Венгрия 12 декабря заключили сделку, которая урегулирует их противоречия. Как писал Reuters, Будапешт разменял свое согласие на частичную разморозку обещанных ему средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных