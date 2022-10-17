Помощь Запада Украине достигла 97% ВВП за 2022 год

Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Обязательства со стороны России четырем регионам Новороссии, если считать их так же, как германские эксперты, достигают $79 млрд, оценили «Ведомости».