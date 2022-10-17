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Помощь Запада Украине достигла 97% ВВП за 2022 год

Поддержка превысила $126 млрд, а ВВП Украины в 2022 г. прогнозируется на уровне до $130 млрд
Александр Соколов
За девять месяцев 2022 г. госбюджет Украины получил $19 млрд. / Valentyn Ogirenko / Reuters

США выделили дополнительную военную помощь Украине на $725 млн. Новый пакет содержит боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщил Пентагон. Ранее президент США Джозеф Байден призвал украинского лидера Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную помощь со стороны Запада, сообщил 11 октября The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома.

Обязательства западных стран перед Украиной – уже оказанная и обещанная помощь – к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Это почти равно ВВП страны за 2022 г., который оценивается МВФ на уровне $130 млрд. Обязательства со стороны России четырем регионам Новороссии, если считать их так же, как германские эксперты, достигают $79 млрд, оценили «Ведомости».

Чем помог Запад

С 24 января по 3 октября западные страны потратили на Украину или пообещали ей выделить более 119 млрд евро, или $126 млрд по среднему курсу за этот период. Из них финансовая помощь составляет $53 млрд, военная – $44 млрд, гуманитарная – $15 млрд, а помощь беженцам оценивается в $14,5 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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