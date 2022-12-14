Еврокомиссия направила Украине последний в этом году транш в 500 млн евро

В начале ноября первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд евро из обещанных 9 млрд евро. Вместе с тем он предложил подумать над тем, чтобы в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.