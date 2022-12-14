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Еврокомиссия направила Украине последний в этом году транш в 500 млн евро

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Еврокомиссия направила Украине 500 млн евро в рамках обещанного ранее пакета макрофинансовой помощи, это последний транш в текущем году, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии в Twitter.

«Сегодня мы выплатили третий транш в 500 млн евро в рамках 5 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи Украине на 2022 г. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укреплению ее общей экономической и финансовой устойчивости», — сказано в сообщении. 

18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи.

В начале ноября первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд евро из обещанных 9 млрд евро. Вместе с тем он предложил подумать над тем, чтобы в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд.

Ранее по теме: Европарламент одобрил финансовую помощь Украине на 18 млрд евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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