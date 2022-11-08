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ЕС не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро помощи

Ведомости

Евросоюз не сможет выделить Украине 3 млрд евро макрофинансовой помощи из обещанных в мае 9 млрд евро на этот год, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам. 

«Что касается 3 млрд евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», — сказал он (цит. по ТАСС).

Домбровскис отметил, что транш в размере 2,5 млрд евро будет перечислен Украине до конца ноября и станет последним в этом году. Вместе с тем он предложил подумать над тем, чтобы в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС до конца года предоставит Украине 5 млрд евро тремя траншами в рамках обещанного в мае пакета помощи. Как утверждало агентство, в ближайшие дни Киев должен был получить первую часть обещанных средств — 2 млрд евро. Еще 3 млрд евро ЕС предоставит Украине в ноябре, а оставшиеся 500 млн евро — в декабре этого года. Bloomberg сообщал, что задержка платежей была связана с возникшими разногласиями между странами содружества.

18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. Всего в рамках этого пакета Украина получила уже 3,5 млрд евро.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.

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Ранее по теме: Bloomberg: ЕС намерен пересмотреть механизм помощи Украине на $18 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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