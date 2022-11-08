ЕС не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро помощи

Домбровскис отметил, что транш в размере 2,5 млрд евро будет перечислен Украине до конца ноября и станет последним в этом году. Вместе с тем он предложил подумать над тем, чтобы в ускоренном порядке выделить Украине половину следующего транша из 18 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренных на 2023 г.