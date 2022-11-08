Bloomberg: ЕС намерен пересмотреть механизм помощи Украине на $18 млрд
Механизм предоставления Евросоюзом Украине нового пакета помощи на 18 млрд евро станет более предсказуемым на фоне критики США и Киева в связи с задержками выделения уже обещанной ранее помощи ЕС, пишет Bloomberg.
Данный механизм, как сообщалось ранее, предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии привлечения средств для Киева и предполагает изменения в правилах блока, что требует единодушной поддержки его 27 государств-членов. Механизм планируют предложить сегодня, 8 ноября.
По информации источников агентства, план определит устойчивую основу для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 г., оставаясь при этом гибким, чтобы позволит подстраивать выделяемую помощь под финансовые потребности Киева. Как отмечает Bloomberg, США и Украина ранее неоднократно критиковали ЕС за задержку уже обещанной помощи, новый механизм призван это учесть. Администрация президента США дала понять, что готова покрыть примерно половину дефицита украинского бюджета на 2022 г., который составляет $38 млрд.
Вчера, 7 ноября, агентство сообщило, что против данного плана выступает Венгрия, борющаяся с блокированием доступа к средствам для восстановления страны, задержанным из-за спора о верховенстве закона. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт оказывал поддержку Киеву на двусторонней основе и будет продолжать это делать, однако выступает против любого соглашения, предусматривающего совместное финансирование с другими государствами — членами ЕС.
Обязательства западных стран перед Украиной — уже оказанная и обещанная помощь — к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Как подсчитали «Ведомости», это 97% годового ВВП Украины, который прогнозируется МВФ на уровне $130 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса