Bloomberg: ЕС намерен пересмотреть механизм помощи Украине на $18 млрд

По информации источников агентства, план определит устойчивую основу для покрытия финансовых расходов Украины в 2023 г., оставаясь при этом гибким, чтобы позволит подстраивать выделяемую помощь под финансовые потребности Киева. Как отмечает Bloomberg, США и Украина ранее неоднократно критиковали ЕС за задержку уже обещанной помощи, новый механизм призван это учесть. Администрация президента США дала понять, что готова покрыть примерно половину дефицита украинского бюджета на 2022 г., который составляет $38 млрд.