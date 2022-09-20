Совет Европы одобрил передачу Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
Совет Европы утвердил предоставление Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщил ТАСС.
«Совет ЕС сегодня официально утвердил выделение дополнительных €5 млрд макрофинансовой помощи Украине», – говорится в заявлении совета.
Заявленная поддержка была согласована 9 сентября на прошедшем в Праге неформальном заседании совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза. Министр финансов Чехии Збынек Станъюра также добавил, что на ближайших заседания совета будет проходить согласование еще 3 млрд евро.
5 млрд евро будут предоставлены Украине в качестве кредитов на льготных условиях, сообщили в Совете Европы. Эта сумма является частью 9 млрд евро макрофинансовой помощи, о которой в мае заявила Еврокомиссия, и одобрена советом в конце июня.
«Дополнительная сумма до 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой помощи Союза в соответствии с этим решением предназначена для поддержки макрофинансовой стабилизации Украины, укрепления непосредственной устойчивости страны и поддержания ее способности к восстановлению, тем самым способствуя устойчивости государственного долга Украины», – говорится в сообщении Совета Европы.
Также уточняется, что в период с 2014 по 2022 г. Евросоюз предоставил Украине свыше 7 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов и грантов.
В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. Еврокомиссия поддержала выделение 5 млрд евро 7 сентября, 15 сентября это решение поддержал Европарламент.