Совет Европы одобрил передачу Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Заявленная поддержка была согласована 9 сентября на прошедшем в Праге неформальном заседании совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза. Министр финансов Чехии Збынек Станъюра также добавил, что на ближайших заседания совета будет проходить согласование еще 3 млрд евро.