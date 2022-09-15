Европарламент поддержал выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.