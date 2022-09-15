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Экономика

Европарламент поддержал выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Ведомости

Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Решение принято 15 сентября на заседании в Страсбурге, которое транслировалось на YouTube.

«Евросоюз предоставляет Украине помощь в размере 5 млрд евро, которая направлена на поддержание макрофинансовой стабильности страны, — объявили на заседании. Как указали в ЕП, помощь предоставляется в виде кредитов. Это решение было согласовано странами ЕС 9 сентября.

Reuters со ссылкой на министерство финансов Чехии уточнило, что 5 млрд евро являются частью общего пакета в размере 9 млрд евро, который страны ЕС договорились предоставить Украине в конце июня. Министр финансов Чехии Збынек Станюра отметил, что решение о передаче остальных 3 млрд будет принято на следующих встречах.

В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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