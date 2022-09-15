Европарламент поддержал выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
Европарламент поддержал выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Решение принято 15 сентября на заседании в Страсбурге, которое транслировалось на YouTube.
«Евросоюз предоставляет Украине помощь в размере 5 млрд евро, которая направлена на поддержание макрофинансовой стабильности страны, — объявили на заседании. Как указали в ЕП, помощь предоставляется в виде кредитов. Это решение было согласовано странами ЕС 9 сентября.
Reuters со ссылкой на министерство финансов Чехии уточнило, что 5 млрд евро являются частью общего пакета в размере 9 млрд евро, который страны ЕС договорились предоставить Украине в конце июня. Министр финансов Чехии Збынек Станюра отметил, что решение о передаче остальных 3 млрд будет принято на следующих встречах.
В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.
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