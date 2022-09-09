В Евросоюзе одобрили выделение Украине помощи в размере 5 млрд евро
Страны ЕС согласовали выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).
В ЕК отметили, что Украина нуждается в постоянном финансировании, чтобы поддерживать функционирование государства. По данным ЕК, в текущем году Киеву потребуется $39 млрд.
Вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович также подтвердил выделение Украине нового транша в 5 млрд евро. Он сообщил, что решение было принято 9 сентября в Праге. «Мы договорились о предоставлении Украине 5 млрд евро в качестве кредита», — сказал Матович.
Reuters со ссылкой на министерство финансов Чехии уточнило, что 5 млрд евро являются частью общего пакета в размере 9 млрд евро, который страны ЕС договорились предоставить Украине в конце июня. Министр финансов Чехии Збынек Станюра отметил, что решение о передаче остальных 3 млрд будет принято на следующих встречах.
В начале августа ЕС уже перечислил 1 млрд евро из пакета финансовой помощи. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны ЕС «искусственно задерживают» передачу Украине финансовой помощи на 8 млрд евро. До этого замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква обвинял ФРГ в затягивании с оказанием помощи Киеву. Однако в Германии слова украинского политика опровергли.
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