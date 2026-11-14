На указателях метро Москвы стало больше обозначений Кремля и Красной площади
На станциях трех линий московского метро обновили более 40 навигационных макетов указателей, сообщили в департаменте транспорта столицы. Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на указателях метро стало больше обозначений Красной площади и Кремля.
Для пассажиров метро разработали новую пиктограмму – обозначение со Спасской башней Кремля в красном цвете, которое будет проще заметить на указателях. У входов добавили информацию о направлении движения к Красной площади. Внутри станций новое обозначение разместили на указателях с номерами выходов – оно будет выделяться на фоне направлений к другим объектам. При этом информация о театрах, музеях, улицах и других достопримечательностях сохранится. Как отмечают в мэрии, обновленная навигация поможет москвичам и туристам быстрее находить нужные выходы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 22 октября сообщил, что линии Московского метрополитена планируют продлить в Красногорск и Балашиху. По его словам, в 2027 г. планируется открыть станцию «Липовая Роща» на графитовой линии метро. В Мытищах новую станцию оранжевой ветки намерены разместить рядом с микрорайоном Ярославский. Ожидается, что она поможет снизить нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе.