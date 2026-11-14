На указателях метро Москвы стало больше обозначений Кремля и Красной площади

Для пассажиров метро разработали новую пиктограмму – обозначение со Спасской башней Кремля в красном цвете, которое будет проще заметить на указателях. У входов добавили информацию о направлении движения к Красной площади. Внутри станций новое обозначение разместили на указателях с номерами выходов – оно будет выделяться на фоне направлений к другим объектам. При этом информация о театрах, музеях, улицах и других достопримечательностях сохранится. Как отмечают в мэрии, обновленная навигация поможет москвичам и туристам быстрее находить нужные выходы.