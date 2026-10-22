Московское метро продлят до Красногорска и Балашихи
Линии Московского метрополитена планируют продлить в Красногорск и Балашиху, а также развивать подземную транспортную сеть в других городах Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала 360.ru в рамках «Прямого разговора».
По его словам, в 2027 г. планируется открыть станцию «Липовая Роща» на графитовой линии метро. В Мытищах новую станцию оранжевой ветки намерены разместить рядом с микрорайоном Ярославский. Ожидается, что она поможет снизить нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе.
В Балашихе, как сообщил Воробьев, предусмотрено строительство станций «Восточная» и «Балашиха» на синей линии. Их появление должно уменьшить загруженность Щелковского шоссе. В Красногорске развитие метро планируется в направлении «СберСити» и жилого комплекса «Изумрудные холмы».
Губернатор связал продвижение проекта с поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина и его команды. По его словам, продление столичных линий в область из отдельных инициатив превратилось в масштабную программу. Воробьев также напомнил о запуске первого участка Рублево-Архангельской линии метро – от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Протяженность участка составляет 8,7 км, на нем расположены пять станций.
9 сентября Собянин сообщил о продлении московского метро в семи направлениях Московской области: Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и в двух направлениях Ленинского округа. Он отмечал, что Московский регион объединяет в себе большую агломерацию в 20 млн человек. Проект затронет городские округа, расположенные вокруг столицы и объединенные с ней тесными экономическими и социальными связями. Как подчеркнул Собянин, эти территории составляют примерно треть населения Московской области.
5 сентября президент Владимир Путин и Собянин в День города по видеосвязи запустили первый участок Рублево-Архангельской линии метро и городской вокзал «Серп и Молот». Движение открыто на отрезке метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Новый вокзал начал работу на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).