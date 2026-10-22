Московское метро продлят до Красногорска и Балашихи

9 сентября Собянин сообщил о продлении московского метро в семи направлениях Московской области: Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и в двух направлениях Ленинского округа. Он отмечал, что Московский регион объединяет в себе большую агломерацию в 20 млн человек. Проект затронет городские округа, расположенные вокруг столицы и объединенные с ней тесными экономическими и социальными связями. Как подчеркнул Собянин, эти территории составляют примерно треть населения Московской области.