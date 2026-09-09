Собянин объявил о продлении метро по семи направлениям Подмосковья

5 сентября президент Владимир Путин и Собянин в День города по видеосвязи запустили первый участок Рублево-Архангельской линии метро и городской вокзал «Серп и Молот». Движение открыто на отрезке метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Новый вокзал начал работу на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).