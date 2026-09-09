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Собянин объявил о продлении метро по семи направлениям Подмосковья

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московский метрополитен планируют продлить в семь направлений Московской области. Новые станции должны появиться в Мытищах, Красногорске, Химках, Одинцове, Балашихе и по двум направлениям Ленинского округа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагонмаш» в Мытищах.

Собянин отметил, что Московский регион объединяет в себе большую агломерацию в 20 млн человек. По его словам, продление метро давно обсуждается с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению», – сказал столичный мэр (цитата по ТАСС).

Проект затронет городские округа, расположенные вокруг столицы и объединенные с ней тесными экономическими и социальными связями. Как подчеркнул Собянин, эти территории составляют примерно треть населения Московской области.

5 сентября президент Владимир Путин и Собянин в День города по видеосвязи запустили первый участок Рублево-Архангельской линии метро и городской вокзал «Серп и Молот». Движение открыто на отрезке метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Новый вокзал начал работу на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).

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