Путин и Собянин открыли новый участок метро и вокзал на МЦД-4 в День Москвы
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи запустили несколько крупных инфраструктурных объектов столицы. В их числе – первый участок Рублево-Архангельской линии метро и городской вокзал «Серп и Молот», передает «РИА Новости».
Движение открыто на отрезке метро от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Новый вокзал начал работу на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).
В программу дня также вошло открытие обновленного стадиона «Торпедо» после реконструкции и ввод третьей очереди парка развлечений «Остров Мечты» в Нагатинском Затоне.
День города отмечают в Москве 5 и 6 сентября. Основные праздничные мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Поздравляя москвичей и россиян с праздником, Путин отметил, что для каждого россиянина Москва является символом российской государственности, «нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений».