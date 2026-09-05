Путин и Собянин открыли новый участок метро и вокзал на МЦД-4 в День Москвы

День города отмечают в Москве 5 и 6 сентября. Основные праздничные мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Поздравляя москвичей и россиян с праздником, Путин отметил, что для каждого россиянина Москва является символом российской государственности, «нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений».