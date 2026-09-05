Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем городаГлава государства отметил, что Москва задает стандарты в социальной сфере, благоустройстве и сохранении культурного наследия
Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы и всех россиян с Днем Москвы. Об этом говорится в сообщении Кремля.
Глава государства принимает участие в торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины основания столицы, которое проходит в концертном зале «Зарядье».
«По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны», – сказал Путин.
Президент отметил, что для каждого россиянина Москва является символом российской государственности, «нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений».
День города отмечают в Москве 5 и 6 сентября. Ключевые мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя жителей с 879-летием города, отметил, что на долю столицы выпало много испытаний, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее.