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Путин поздравил москвичей с Днем города

Глава государства отметил, что Москва задает стандарты в социальной сфере, благоустройстве и сохранении культурного наследия
Инна Шульгина
Пресс-служба президента РФ.
Пресс-служба президента РФ.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы и всех россиян с Днем Москвы. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Глава государства принимает участие в торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины основания столицы, которое проходит в концертном зале «Зарядье».

«По традиции в начале сентября мы отмечаем День Москвы. Поздравляю с этим праздником москвичей и всех граждан нашей большой страны», – сказал Путин.

Президент отметил, что для каждого россиянина Москва является символом российской государственности, «нашей сплоченности и единства, стойкости и великих свершений».

День города отмечают в Москве 5 и 6 сентября. Ключевые мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя жителей с 879-летием города, отметил, что на долю столицы выпало много испытаний, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее.

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