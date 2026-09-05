Путин поздравил москвичей с Днем города

День города отмечают в Москве 5 и 6 сентября. Ключевые мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя жителей с 879-летием города, отметил, что на долю столицы выпало много испытаний, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее.