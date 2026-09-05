Собянин: на долю Москвы выпало много испытаний, но она всегда побеждала

Как отметил глава города, Москва за свою почти девятивековую историю накопила богатое героическое прошлое, и сегодня жители города следуют традициям, заложенным их отцами и дедами. Собянин поблагодарил жителей столицы за работу на благо Москвы, а также выразил особую признательность военнослужащим и всем, кто в тылу помогает приближать победу.