Собянин: на долю Москвы выпало много испытаний, но она всегда побеждала
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 879-летием города. Он отметил, что на долю Москвы выпало много испытаний, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее. Видеопоздравление опубликовано в канале Собянина в Max.
Как отметил глава города, Москва за свою почти девятивековую историю накопила богатое героическое прошлое, и сегодня жители города следуют традициям, заложенным их отцами и дедами. Собянин поблагодарил жителей столицы за работу на благо Москвы, а также выразил особую признательность военнослужащим и всем, кто в тылу помогает приближать победу.
День города в Москве отметят 5 и 6 сентября. Основные события организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках.