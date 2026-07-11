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День города пройдет в Москве 5 и 6 сентября

Ведомости

Москва отметит 879-й день рождения в первые выходные сентября – 5-го и 6-го числа. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Распоряжение о проведении праздничных мероприятий мэр уже подписал.

По сложившейся традиции основные события Дня города будут организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Окончательная программа будет подготовлена и утверждена в ближайшее время.

В 2025 г. День города проходил 13 и 14 сентября. Во всех районах столицы прошли кинопоказы, экскурсии, лекции и мастер‑классы об истории, культуре, известных москвичах и современном развитии города.

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