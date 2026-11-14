Шохин спрогнозировал сокращения в российских компаниях в 2027 году

Число людей, не имеющих работы и зарегистрированных на учете в органах службы занятости, выросло в 55 субъектах в сентябре 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 30 регионах показатель снизился. Это следует из материалов по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 30 октября. В представленных данных не учитываются новые регионы.