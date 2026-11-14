Шохин спрогнозировал сокращения в российских компаниях в 2027 году
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал возможный рост безработицы в России в 2027 г. Его слова приводит «Интерфакс». По мнению Шохина, смягчения денежно-кредитной политики в РФ не стоит ждать минимум до февраля 2027 г.
К 2027 г., по его мнению, рост ВВП может составить 0,5%. При этом многие компании, которые до сих пор сохраняли численность работников, переходя на трехдневку или четырехдневку, начнут проводить сокращения, полагает Шохин.
Число людей, не имеющих работы и зарегистрированных на учете в органах службы занятости, выросло в 55 субъектах в сентябре 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 30 регионах показатель снизился. Это следует из материалов по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 30 октября. В представленных данных не учитываются новые регионы.
Численность зарегистрированных в службе занятости безработных в сентябре сильнее всего выросла в Ямало-Ненецком автономном округе – на 54% год к году.
В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что уровень безработицы в России останется на низких значениях в ближайшие три года.
15 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в стране сохраняется на уровне 2,1%. Он подчеркнул, что это свидетельствует об изменениях на рынке труда, в том числе о развитии гибких платформенных форм занятости.