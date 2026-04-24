Решетников: в ближайшие три года сохранятся низкие показатели безработицы
Уровень безработицы в России останется на низких значениях в ближайшие три года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«Рост экономики сопровождается минимальной безработицей. В прошлом году было чуть больше 2%», – отметил министр (цитата по ТАСС).
15 апреля президент РФ Владимир Путин сообщал, что безработица в стране сохраняется на уровне 2,1%. Он подчеркнул, что это свидетельствует об изменениях на рынке труда, в том числе о развитии гибких платформенных форм занятости.
16 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с дефицитом рабочей силы. Она сделала это заявление в ходе Биржевого форума Московской биржи.