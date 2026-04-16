Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Экономика

Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы

Экономика России впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время Биржевого форума Мосбиржи.

«Это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. И поэтому может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики – это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», – подчеркнула она.

Набиуллина отметила, что сейчас ухудшение внешних условий продолжается почти на постоянной основе. Это и разгон инфляции к началу прошлого года до 10%, и есть свидетельства перегрева экономики. Глава Центробанка указала, что регулятор в этом году намерен подвести черту после пяти лет высокой инфляции.

15 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что безработица в России продолжает оставаться на низком уровне (2,1%). По его мнению, это позволяет говорить об изменениях на рынке труда в стране. Путин подчеркнул, что сейчас развиваются гибкие платформенные виды занятости.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь