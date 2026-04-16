Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с нехваткой рабочей силы
Экономика России впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. Об этом заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время Биржевого форума Мосбиржи.
«Это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. И поэтому может казаться, что длительная жесткость денежно-кредитной политики – это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», – подчеркнула она.
Набиуллина отметила, что сейчас ухудшение внешних условий продолжается почти на постоянной основе. Это и разгон инфляции к началу прошлого года до 10%, и есть свидетельства перегрева экономики. Глава Центробанка указала, что регулятор в этом году намерен подвести черту после пяти лет высокой инфляции.
15 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что безработица в России продолжает оставаться на низком уровне (2,1%). По его мнению, это позволяет говорить об изменениях на рынке труда в стране. Путин подчеркнул, что сейчас развиваются гибкие платформенные виды занятости.