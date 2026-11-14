Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%MSTT83+0,36%ABRD131,60%IMOEX2 513,81+0,1%RTSI963,96+0,1%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,41+0,2%
Главная / Политика /

Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре

Ася Султанова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре намерен совершить три визита в Россию для проведения переговоров. Об этом он заявил на выступлении в Дублинском институте по международным и европейским делам, сообщает «Sputnik Армения».

Пашинян сказал, что приедет в Россию 3, 11 и 22 декабря на переговоры. Он также выразил надежду, что дружественная атмосфера в отношениях с Россией сохранится. 

Как передает портал News.am, Пашинян заявил, что Армения не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС. По его словам, главной политической целью страны было и остается создание альтернативы для граждан Армении.

10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не будет выгонять Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. 

Последняя встреча армянского премьера и президента России Владимира Путина произошла 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Это была их первая двусторонняя беседа после апрельских переговоров в Кремле.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте