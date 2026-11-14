Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре намерен совершить три визита в Россию для проведения переговоров. Об этом он заявил на выступлении в Дублинском институте по международным и европейским делам, сообщает «Sputnik Армения».
Пашинян сказал, что приедет в Россию 3, 11 и 22 декабря на переговоры. Он также выразил надежду, что дружественная атмосфера в отношениях с Россией сохранится.
Как передает портал News.am, Пашинян заявил, что Армения не может одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС. По его словам, главной политической целью страны было и остается создание альтернативы для граждан Армении.
10 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не будет выгонять Армению из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС.
Последняя встреча армянского премьера и президента России Владимира Путина произошла 1 сентября в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Это была их первая двусторонняя беседа после апрельских переговоров в Кремле.