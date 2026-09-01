«Сделайте выбор, и закроем тему»: как прошли переговоры Путина и Пашиняна

«Сделайте выбор, и закроем тему»: как прошли переговоры Путина и ПашинянаВ Бишкеке главы государств поспорили о референдуме по вступлению Армении в ЕС
Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке 1 сентября провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа проходила в государственной резиденции «Ала-Арча». Она стала первой двусторонней встречей между лидерами после апрельских переговоров в Кремле, когда главы государств обменялись колкостями. В Бишкеке диалог продолжился. Путин и Пашинян поспорили о том, следует ли Армении проводить референдум по поводу вступления в Евросоюз или пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Долгий диалог
Разговор между главами государств длился около 50 минут, из них 16 минут – за беседой наблюдали не только члены делегации, но и журналисты. Путин говорил, что Россия всегда выступала за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией, что Россия основной торгово-экономический партнер Армении, что у стран совместные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, мирном атоме и других сферах, а российские компании являются крупнейшими налогоплательщиками в бюджет Армении.
Затем президент перешел к главной теме: «Мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Неоднократно подходили к этой теме и по телефону, и в личных беседах. Вы хорошо знаете российскую позицию: стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны и народа. Армения – суверенное государство, армянскому народу определять вектор своего развития». Но вступление в ЕС создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС, хотя за 10 лет участия в интеграционных процессах ВВП Армении вырос $10,6 млрд, экспорт в страны ЕАЭС вырос в 10 раз и сейчас на рынок объединения приходится 36% внешнеторгового оборота Армении, описывал преимущества Путин. Поэтому за выбор дальнейшего курса страны должен высказаться народ Армении, подчеркнул президент России: «Мы с уважением отнесёмся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет». Это нужно, чтобы скорректировать политику, и определиться с этим лучше «как можно быстрее», сказал Путин.
Пашинян публично говорил о необходимости провести референдум по этой теме, напомнил Путин: «И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав ЕАЭС, прямо упомянул о том, что премьер-министр Пашинян Никол Воваевич объявил об этом публично, и просил тоже коллег это поддержать». Он вновь сказал, что различные нормы и стандарты у ЕАЭС и Евросоюза не совпадают, а договориться о компромиссах невозможно. «Они [европейцы] достаточно жесткие переговорщики, достаточно упертые», – заметил Путин, добавив, что с ними не удалось решить почти ни один вопрос. По мнению Путина, когда-то это придется делать, учитывая «фундаментальные интересы и нашей экономики, и европейской, взаимодополняемость в чем-то». «Надеюсь, все эти кризисные явления когда-то пройдут. Но даже когда они пройдут… Вот были хорошие отношения с Европой – договориться было очень сложно», – сказал он, подчеркнув, что совершенно точно возникнут проблемы из-за поступления через Армению европейских товаров на российский рынок. «Там тысяча вопросов…», – вздохнул президент.
Армения заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией, просто в течение последних лет ситуация в регионе изменилась, начал Пашинян. На эту ситуацию надо посмотреть под таким углом – отношения России и Армении в конфликтной обстановке «имели другой смысл», а сейчас, когда в регионе установлен мир, нужен «свежий взгляд», который послужит развитию отношений между Арменией и Россией, объяснял премьер. В Армении работают много российских компаний, и есть те, которые прибыльны и платят налоги, но есть и такие, которые «не прибыльны и не развиваются». «Нужно посмотреть и обсуждать эти вопросы, эти нюансы тоже», – отметил Пашинян.
Дальше премьер перешел к теме референдума. Он напомнил, что в 2025 г. был принят закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз – именно после этого началось обсуждение того, оставаться ли стране в ЕАЭС. По словам Пашиняна, они проанализировали договорную базу ЕАЭС: «И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией и перед ЕАЭС». Он заметил, что исключить государство из союза нельзя. Если страна принимает решение выйти из ЕАЭС, то она за шесть месяцев до этого должна проинформировать партнеров по ЕАЭС. «Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что мы собираемся выйти из ЕАЭС», – подчеркнул он.
Принятие закона о начале процесса вступления в ЕС значило отказ от идеи референдума – иначе парламент этот закон не принял бы, пояснил Пашинян. Граждане Армении собрали подписи за принятие закона – то есть инициирован он был гражданским обществом, объяснял Пашинян. Если бы парламент не принял закон, то граждане могли бы собрать еще 250 000 подписей, и если бы парламент вновь отказал – то тогда бы состоялся референдум, сказал он. «То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума. И почему отказались? Потому что этот вопрос [референдума по теме ЕС и ЕАЭС] не созрел до того уровня, что можно было бы формулировать вопрос перед нашим народом», – сказал Пашинян.
Закон был принят, чтобы не проводить референдум и чтобы народ Армении имел альтернативу, рассказывал премьер. Он напомнил, что тема саммита «ШОС плюс» посвящена многополярному мировому порядку», то есть это легитимно – иметь альтернативы для государства», говорил Пашинян. По его словам, это «процесс не против России, не против ЕАЭС», потому что Армения очень ценит отношения с Россией.
«Мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться», – сказал Путин. Несмотря на то, что Армения не заявляла о выходе из ЕАЭС, она приняла закон о начале вступления в другую экономическую организацию – что по факту означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку одновременное пребывание в двух организациях невозможно, терпеливо пояснял президент. «Давайте мы сейчас спокойненько все это обсудим», – добавил он.
«Мы понимаем, что придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно. Потому что сейчас фактически у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда она будет создана, то тогда мы, конечно, сделаем выбор. С помощью референдума или без него», – честно признался Пашинян.
«Согласен с тем, что всегда должен быть у народа выбор. Ну так сделайте его, и закроем тему. Вот и все. Сейчас самое простое – это обратиться к людям, спросить: вы что хотите – так или так? И все», – кажется, уговаривал Пашиняна Путин. Дальше переговоры продлились в закрытом формате.
Контекст встречи
В конце мая в Астане лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета подписали совместное заявление, в котором призвали Армению провести референдум о вступлении в Евросоюз или пребывании в ЕАЭС.
На прошлой неделе Пашинян сообщил, что больше не считает Россию стратегическим партнером. «Если я напишу «стратегическое партнерство», вы спросите: «Что произошло в сентябре 2022 года? ОДКБ и Россия не выполнили свои обязательства в сфере безопасности?» Не выполнили. Что мне ответить?», – так он ответил на вопрос, почему в новой программе правительства Армении Россия не упоминается как стратегический союзник. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян накануне саммита ШОС назвал Россию «больше чем просто стратегическим партнером для Армении», а полноценным союзником – хотя и признал наличие определенных проблем между странами.
Нынешняя встреча проходила также на фоне задержания и ареста в Армении экс-главы государства Роберта Кочаряна. Кочаряна задержали 25 августа вместе с сыном Седраком в рамках расследования уголовного дела по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получении взяток и отмывании денег. Кочарян был арестован 27 августа. Его задержанию предшествовала перепалка между Пашиняном и депутатом фракции «Армения» Леоном Кочаряном. Кочарян-мл. назвал премьера предателем, который «погубил Нагорный Карабах», а Пашинян заявил, что семья Кочаряна скоро лишится имущества. Путин 31 августа направил Кочаряну поздравительную телеграмму с 72-летием, в которой заявил, что в России не забывают о его личном вкладе в развитие отношений между Россией и Арменией, а также пожелал ему «стойкости перед лицом испытаний, с которыми сталкиваетесь вы и члены вашей семьи».
Сейчас прослеживается интерес Еревана в выстраивании торгово-экономических отношений с Москвой, а введенные российской стороной ограничения на армянскую продукцию, ориентированной именно на российский рынок, не устраивают правительство Пашиняна, поэтому премьер будет пытаться решить эту ситуацию, полагает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. В целом же Пашинян намерен «нормализовать шероховатости», которые возникли за последние полгода в двусторонних отношениях, говорит эксперт. По его мнению, армянский премьер крайне заинтересован в конструктивном разговоре с Путиным, но сейчас отношения идут скорее по нисходящей, и от своего прозападного крена правительство Пашиняна точно не откажется. Что же касается действий Пашиняна против оппозиции, то называть ее пророссийской было бы некорректно – это «просто армянские политики, которые пытаются разыгрывать российский фактор», замечает Муханов.
Объем накопленных проблем в отношениях России и Армении большой, их число даже растет, и решить их иным способом помимо встречи лидеров не получается, говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. По его словам, у Пашиняна в плане контактов с президентом России стоят две основные задачи – получить свою легитимацию от российской стороны (Москва официально не поздравила его с победой на выборах) и добиться снятия введенных ранее ограничений в агропромышленном секторе и в поставках армянского алкоголя в Россию. В свою очередь Путин хочет стабилизировать армяно-российские отношения на уровне «широкой повестки» и предотвратить их дальнейшую деградацию, а также как минимум замедлить прозападный крен руководства Армении, полагает Микаэлян. Помимо этого в разговоре наверняка были затронуты аспекты преследования пророссийских общественных деятелей в Армении и давление правительства Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь, подытоживает Микаэлян.