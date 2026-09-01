«Сделайте выбор, и закроем тему»: как прошли переговоры Путина и Пашиняна

Пашинян публично говорил о необходимости провести референдум по этой теме, напомнил Путин: «И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав ЕАЭС, прямо упомянул о том, что премьер-министр Пашинян Никол Воваевич объявил об этом публично, и просил тоже коллег это поддержать». Он вновь сказал, что различные нормы и стандарты у ЕАЭС и Евросоюза не совпадают, а договориться о компромиссах невозможно. «Они [европейцы] достаточно жесткие переговорщики, достаточно упертые», – заметил Путин, добавив, что с ними не удалось решить почти ни один вопрос. По мнению Путина, когда-то это придется делать, учитывая «фундаментальные интересы и нашей экономики, и европейской, взаимодополняемость в чем-то». «Надеюсь, все эти кризисные явления когда-то пройдут. Но даже когда они пройдут… Вот были хорошие отношения с Европой – договориться было очень сложно», – сказал он, подчеркнув, что совершенно точно возникнут проблемы из-за поступления через Армению европейских товаров на российский рынок. «Там тысяча вопросов…», – вздохнул президент.