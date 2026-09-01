Центр влияния в многополярном мире: что Путин сказал на саммите ШОС

Центр влияния в многополярном мире: что Путин сказал на саммите ШОСПо его итогам была принята Бишкекская декларация
Среди практических задач, которые стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), стоит укрепление коммерческих связей между государствами-членами. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 1 сентября в конгресс-центра «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где проходит заседание совета глав государств – членов ШОС. Тема нынешнего саммита «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию». Организация в этом году отмечает свое 25-летие. Укрепление коммерческих связей приносит дивиденды, способствует социально-экономическому росту стран и благосостоянию населения стран организации, сказал президент России.
Россия и ШОС
Торговый оборот России со странами ШОС в 2025 г. превысил $400 млрд, сказал Путин. В операциях с Россией доля расчетов в национальных валютах составляет 98%. Особо Путин отметил совместные экономические проекты, которые реализуются Деловым советом и Межбанковским объединением ШОС. По его словам, в общих интересах продолжать скоординированную политику в сфере энергетики, которая предусмотрена Стратегией энергетического сотрудничества ШОС до 2030 г. Среди новых документов организации – Меморандум о сотрудничестве по искусственному интеллекту и Программа действий по внедрению зеленых технологий.
«За четверть века Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что, учрежденная в 2001 г. по инициативе шести государств – России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира», – заявил Путин. Он напомнил, что ШОС расширилась: в 2017 г. к организации присоединились Индия и Пакистан, в 2023 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия. Кроме того у ШОС есть государства-наблюдатели – Афганистан и Монголия, а также 15 стран – партнеров по диалогу. По мнению Путина, ШОС является крупнейшим региональным объединением в мире, поскольку в странах организации проживает почти половина населения планеты и создается более трети глобального валового продукта.
На пространстве стран ШОС пролегают ключевые транспортные и логистические маршруты, участники ШОС взаимодействуют в политике, экономике, гуманитарной сфере, сказал Путин. По его словам, Россия разделяет отраженные в Бишкекской декларации подходы государств – членов ШОС по вопросам глобальной и региональной повестки. Протокол о внесении изменений в Хартию ШОС позволит приступить к запуску Универсального центра в Ташкенте для реагирования на современные вызовы и Антинаркотического центра в Душанбе. Также будет введен единый статус партнера ШОС, который получат государства-наблюдатели и партнеры по диалогу, что поможет нарастить сотрудничество со странами, которые проявляют интерес к организации, отметил Путин.
Завершал свое выступление на заседании Путин словами о том, что 1 сентября – это день начала Второй мировой войны. «Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет», – сказал Путин. Он поблагодарил киргизскую сторону за организацию саммита и пожелал удачи Пакистану, который будет председательствовать в организации в 2027 г.
В заседании совета глав государств – членов ШОС кроме президента России участвовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В российскую делегацию входят глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по вопросам ШОС Бахтиер Хакимов.
Ключевой документ
По итогам заседания было принято 22 документа, в том числе Бишкекская декларация 25-летия ШОС. В ней говорится, что мир вступил в эпоху глубинных геополитических, социально-экономических и технологических перемен. «Сохраняется сложная международная обстановка, вызванная продолжающимися конфликтами, энергетическими и продовольственными вызовами, нестабильностью глобальных рынков и изменением климата», – сказано в документе. Страны ШОС подтверждают приверженность нормам Устава ООН. Среди других тезисов в декларации – сохранение памяти об итогах Второй мировой войны, сохранение космоса свободным от любых видах оружия, недопустимость попыток обеспечивать собственную безопасность одних стран за счет других, недопустимость односторонних санкций.
Страны выступили против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры. «Государства-члены считают важным обеспечивать равные для всех стран права на регулирование сети интернет и суверенное право государства на управление ею в своем национальном сегменте», – отмечается в декларации. Также предоставления несанкционированных услуг спутникового интернета на территории государств-членов без получения соответствующих разрешений страны является нарушением международного права в области электросвязи. ШОС призывает подписать и ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности. Государства-члены отмечают важность противодействия использованию сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Применение же ИИ не должно приносить вред жизни и здоровью людей и национальной безопасности государств.
Страны ШОС выступают за соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., поддерживают процесс глобального ядерного разоружения. При этом страны подчеркивают свое право развивать атомную энергетику в мирных целях и сотрудничать в этой сфере. Государства организации считают, что ограничения в этой сфере противоречат международному праву.
В декларации выражена обеспокоенность в связи с событиями на Ближнем Востоке и в Иране. Удары по Ирану организация осуждает, а конфликт должен быть урегулирован дипломатическими средствами. Про конфликт на Украине в декларации не говорится.
После заседания Совета глав государств ШОС ожидается проведение формата «ШОС+», предваряет который официальный прием в честь глав делегаций стран – участниц саммита ШОС. Затем Путин продолжит двусторонние встречи, которые начались еще 31 августа. В этот день он разговаривал с Си Цзиньпином, Нарендрой Моди и Токаевым. На полях саммита 1 сентября Путин проведет переговоры с Пезешкианом, Рахмоном, Жапаровым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам поездки в Бишкек президент даст пресс-конференцию для российских журналистов. Затем Путин вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.