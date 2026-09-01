Центр влияния в многополярном мире: что Путин сказал на саммите ШОС

«За четверть века Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что, учрежденная в 2001 г. по инициативе шести государств – России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира», – заявил Путин. Он напомнил, что ШОС расширилась: в 2017 г. к организации присоединились Индия и Пакистан, в 2023 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия. Кроме того у ШОС есть государства-наблюдатели – Афганистан и Монголия, а также 15 стран – партнеров по диалогу. По мнению Путина, ШОС является крупнейшим региональным объединением в мире, поскольку в странах организации проживает почти половина населения планеты и создается более трети глобального валового продукта.