Континентальное партнерство: история и значение ШОС

Континентальное партнерство: история и значение ШОС25 лет назад была основана Шанхайская организация сотрудничества
15 июня 2001 г. лидеры России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ее главными целями стали укрепление экономического взаимодействия и обеспечение безопасности. На сегодняшний день в ШОС входят уже 10 стран, где живет почти половина населения планеты.
История и структура ШОС
Предшественницей ШОС выступала «Шанхайская пятерка» (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), образованная в 1996 г. для поддержания стабильности в Центральной Азии после распада СССР. В ее рамках сформировались постоянные механизмы сотрудничества и институт национальных координаторов, что позволило укрепить союз и в дальнейшем расширить его. Саммиты «пятерки» проходили Москве (1997), Алма-Ате (1998), Бишкеке (1999) и Душанбе (2000).
В 2017 г. к ШОС присоединились Индия и Пакистан, в 2023 г. – Иран, в 2024 г. – Белоруссия. Таким образом, на данный момент среди участников – два постоянных члена Совета Безопасности ООН (Россия и Китай), четыре ядерных державы (Россия, Китай, Индия и Пакистан), а также четыре страны, входящие в «космический клуб» (Россия, Китай, Индия и Иран).
Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателей при организации. Партнерами ШОС по диалогу являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
Генеральный секретарь ШОС избирается на трехлетний срок. С начала 2025 г. этот пост занимает Нурлан Ермекбаев из Казахстана.
Деятельность организации обеспечивают Совет глав государств (высший руководящий орган), Совет глав правительств (орган экономической координации), а также Секретариат в Пекине (исполнительный орган).
ШОС позиционирует себя как многофункциональная структура. При этом организация не является военным блоком (в отличие от ОДКБ и НАТО), не вводит санкции против своих членов (в отличие от ООН и ЕС) и объединяет таких ключевых игроков, как Китай, Индия и Иран, отсутствующих в ЕАЭС и ОДКБ. Шанхайская организация сочетает борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком с экономическими и культурными целями. Все решения принимаются на основе консенсуса.
Значение ШОС
Согласно данным МВФ, в 2025 г. ШОС заняла третье место в мире по совокупному ВВП ($27,5 трлн) среди других подобных организаций, обойдя Европейский союз ($21,2 трлн) и АСЕАН ($4,25 трлн).
Включение Ирана в состав организации укрепило ее энергетическую составляющую и увеличило транспортный потенциал коридора «Север – Юг». Принятие Белоруссии, в свою очередь, обеспечило ШОС прямое сопряжение с инициативой «Один пояс – один путь» и евразийской интеграционной архитектурой. Кроме того, расширение круга партнеров по диалогу за счет государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии превратило ШОС в один из самых представительных неформальных институтов Востока.
Значимым импульсом стал Тяньцзиньский саммит, прошедший 31 августа – 1 сентября 2025 г. Итогом встречи стало создание Банка развития ШОС – механизма, призванного обеспечить финансирование совместных проектов и снизить зависимость от внешних институтов.
К числу наиболее острых системных вызовов, стоящих перед ШОС, относится санкционное давление, направленное против России и Ирана, которое осложняет расчеты и трансграничные инвестиции. Тем не менее ШОС позволяет России выстраивать контакты со странами вне зоны влияния США и Западной Европы, оставаясь для нее одной из ключевых площадок.