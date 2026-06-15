Континентальное партнерство: история и значение ШОС

ШОС позиционирует себя как многофункциональная структура. При этом организация не является военным блоком (в отличие от ОДКБ и НАТО), не вводит санкции против своих членов (в отличие от ООН и ЕС) и объединяет таких ключевых игроков, как Китай, Индия и Иран, отсутствующих в ЕАЭС и ОДКБ. Шанхайская организация сочетает борьбу с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком с экономическими и культурными целями. Все решения принимаются на основе консенсуса.