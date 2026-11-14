Суд вынес приговор экс-главам филиала РЖД по делу об ущербе

Как подчеркнули в ФСБ, решения об авансировании ПСК «Ремпуть» принимались Романовым и Егоровым в нарушение типовых условий расчетов. Главное следственное управление СК РФ в отношении них возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Потерпевшая сторона в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) предъявила к ним иск на сумму нанесенного ущерба – более 383 млн руб. Кроме того, в ФСБ отметили, что во взаимодействии с Генпрокуратурой в доход государства изъяли недвижимость и денежные средства Романова, полученные коррупционным путем. Апелляционным определением Мособлсуда с него и его родственников взыскали имущество и активы на сумму свыше 350 млн руб.