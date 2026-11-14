Суд вынес приговор экс-главам филиала РЖД по делу об ущербе
Мосгорсуд назначил семь лет лишения свободы бывшим руководителям компании «Дирекция по строительству сетей связи» ОАО «РЖД» Алексею Романову и Сергею Егорову. Их признали виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб на 383 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Наказание бывший начальник дирекции Романов и его первый заместитель Егоров будут отбывать в колонии общего режима. 11 ноября 2025 г. оба фигуранта уже были осуждены Басманным судом Москвы на семь лет по этому же уголовному делу. Апелляция повторно вынесла обвинительный приговор.
Обвинение было связано с исполнением договора строительного подряда в рамках инвестиционной программы по модернизации железнодорожного направления «Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел». В ФСБ отметили, что для выполнения программы в 2016 г. были заключены договоры с ООО ПСК «Ремпуть» на укладку верхнего строения пути на участке Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги на 1,6 млрд руб. В рамках этих договоров РЖД перечислило авансовые платежи в размере более 751 млн руб., но предусмотренные работы подрядчик в полном объеме не выполнил, а часть неотработанных авансов заказчику не вернул.
Как подчеркнули в ФСБ, решения об авансировании ПСК «Ремпуть» принимались Романовым и Егоровым в нарушение типовых условий расчетов. Главное следственное управление СК РФ в отношении них возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Потерпевшая сторона в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) предъявила к ним иск на сумму нанесенного ущерба – более 383 млн руб. Кроме того, в ФСБ отметили, что во взаимодействии с Генпрокуратурой в доход государства изъяли недвижимость и денежные средства Романова, полученные коррупционным путем. Апелляционным определением Мособлсуда с него и его родственников взыскали имущество и активы на сумму свыше 350 млн руб.
Уголовное дело возбудили 30 декабря 2020 г. Романова и Егорова задержали 16 марта 2023 г.: первый содержался под стражей, второй – под домашним арестом. Романова освободили от должности 11 сентября 2024 г.
25 сентября Московский городской суд оставил без изменения приговор четырем бывшим сотрудникам ОАО «РЖД», осужденным за получение взяток в особо крупном размере. Алексей Савченко, Олег Кириллов, Денис Стрельцов и Денис Андреев получили от 8,6 до 12,6 года колонии строгого режима. Как установило следствие, подрядчики передавали работникам РЖД деньги за содействие в заключении договоров на техобслуживание и текущий ремонт автотранспорта компании. Сумма взяток в общей сложности превысила 7 млн руб. Осужденным также назначили штрафы – от 36,8 млн до 73,6 млн руб. Все четверо работали в РЖД на должностях, связанных с закупками, снабжением, финансами и транспортом.