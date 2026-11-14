Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%MSTT83+0,36%ABRD131,60%IMOEX2 513,81+0,1%RTSI963,96+0,1%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,41+0,2%
Главная / Политика /

Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си в Китае

Темой могут стать вопросы нераспространения ядерного оружия и ближневосточный кризис
Ирина Овчарова
Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

В рамках саммита АТЭС на следующей неделе пройдет встреча лидеров России, США и Китая Владимира ПутинаДональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлс, передает CNN. 

Мероприятие станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров трех стран и пройдет на полях саммита АТЭС в Китае. 

«Президент ясно дал понять, что, среди прочего, он будет обсуждать сокращение ядерного оружия в мире. Это распространение, по мнению президента Трампа, очень опасно», – заявила Уэйлс журналистам. 

По словам высокопоставленного американского чиновника, пишет CNN, Вашингтон не ожидает заключения какого-либо соглашения по итогам встречи. «Я бы назвал это точкой входа, первым разговором, безусловно, на уровне лидеров, между этими странами», – сказал он.

Официальные лица также сообщили, что лидеры планируют обсудить Иран. Ожидается, что американский предприниматель Илон Маск отправится в поездку вместе с Трампом, но не будет присутствовать на трехсторонней встрече. Пекин и Москва пока официально не подтвердили участие в саммите.

Подготовка к возможной трехсторонней встрече велась несколько недель. В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа по согласованию мероприятия идет, а главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона. По его словам, повестка встречи находится на стадии согласования.

В конце октября Путин поддержал идею трехсторонней встречи, но отмечал, что для ее проведения нужна повестка дня. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва, Пекин и Вашингтон позитивно воспринимают эту идею.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне КНР 18–19 ноября.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте