Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си в Китае

Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си в КитаеТемой могут стать вопросы нераспространения ядерного оружия и ближневосточный кризис
В рамках саммита АТЭС на следующей неделе пройдет встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлс, передает CNN.
Мероприятие станет первой в истории трехсторонней встречей лидеров трех стран и пройдет на полях саммита АТЭС в Китае.
«Президент ясно дал понять, что, среди прочего, он будет обсуждать сокращение ядерного оружия в мире. Это распространение, по мнению президента Трампа, очень опасно», – заявила Уэйлс журналистам.
По словам высокопоставленного американского чиновника, пишет CNN, Вашингтон не ожидает заключения какого-либо соглашения по итогам встречи. «Я бы назвал это точкой входа, первым разговором, безусловно, на уровне лидеров, между этими странами», – сказал он.
Официальные лица также сообщили, что лидеры планируют обсудить Иран. Ожидается, что американский предприниматель Илон Маск отправится в поездку вместе с Трампом, но не будет присутствовать на трехсторонней встрече. Пекин и Москва пока официально не подтвердили участие в саммите.
Подготовка к возможной трехсторонней встрече велась несколько недель. В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что работа по согласованию мероприятия идет, а главной организующей силой выступает КНР как принимающая сторона. По его словам, повестка встречи находится на стадии согласования.
В конце октября Путин поддержал идею трехсторонней встречи, но отмечал, что для ее проведения нужна повестка дня. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявлял, что Москва, Пекин и Вашингтон позитивно воспринимают эту идею.
Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне КНР 18–19 ноября.