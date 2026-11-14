Белый дом анонсировал встречу Путина, Трампа и Си в Китае

Официальные лица также сообщили, что лидеры планируют обсудить Иран. Ожидается, что американский предприниматель Илон Маск отправится в поездку вместе с Трампом, но не будет присутствовать на трехсторонней встрече. Пекин и Москва пока официально не подтвердили участие в саммите.