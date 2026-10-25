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Песков: Путин и Трамп могут провести переговоры на саммите АТЭС

Она прорабатывается одновременно с трехсторонней встречей с участием Си Цзиньпина
Анна Суслова
TASS
TASS

Президент России Владимир Путин может провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжэне, если там будет возможность провести двустороннюю встречу, трехстороннюю встречу. И то и другое, что называется, на рабочем столе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что окончательных договоренностей по двусторонним переговорам пока нет, однако Москва надеется провести данную встречу.

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21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС, который будет проходить 18–19 ноября. Он отметил, что если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.

22 октября Трамп заявил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.

25 октября Ушаков сообщил, что организация саммита Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС уже началась. Он отметил ответственный подход китайской стороны к проведению переговоров.

9 октября Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о поставке Россией большого объема дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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