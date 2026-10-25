Песков: Путин и Трамп могут провести переговоры на саммите АТЭС

Песков: Путин и Трамп могут провести переговоры на саммите АТЭСОна прорабатывается одновременно с трехсторонней встречей с участием Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин может провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжэне, если там будет возможность провести двустороннюю встречу, трехстороннюю встречу. И то и другое, что называется, на рабочем столе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков добавил, что окончательных договоренностей по двусторонним переговорам пока нет, однако Москва надеется провести данную встречу.
21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия, США и КНР подтвердили свою готовность к трехсторонней встрече в рамках саммита АТЭС, который будет проходить 18–19 ноября. Он отметил, что если такие переговоры состоятся, то будет «шторм комментариев» и оценок.
22 октября Трамп заявил, что возможные переговоры с участием США, России и КНР будут посвящены не только вопросам денуклеаризации, но и украинскому урегулированию. Он добавил, что повестка встречи может быть шире.
25 октября Ушаков сообщил, что организация саммита Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС уже началась. Он отметил ответственный подход китайской стороны к проведению переговоров.
9 октября Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о поставке Россией большого объема дизельного топлива на американский и мировой рынки.