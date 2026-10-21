Трамп: США высоко ценят позицию России по конфликту вокруг Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон высоко ценит позицию РФ по поводу конфликта вокруг Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
«Очень важный элемент – это тот факт, что Россия и Китай не принимают участие или участвуют в гораздо меньшем объеме, чем могли бы», – отметил американский лидер (цитата по «РИА Новости»), подчеркнув, что «очень счастлив по этому поводу». По словам Трампа, США рады тому, что Россия не вовлечена в конфликт между Вашингтоном и Тегераном.
21 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Вашингтону нужно договариваться с Ираном. Кроме того, он заявил, что РФ готова приложить посреднические усилия по урегулированию конфликта.