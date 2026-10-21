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Трамп: США высоко ценят позицию России по конфликту вокруг Ирана

Сергей Пахомов
TASS
TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон высоко ценит позицию РФ по поводу конфликта вокруг Ирана. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Очень важный элемент – это тот факт, что Россия и Китай не принимают участие или участвуют в гораздо меньшем объеме, чем могли бы», – отметил американский лидер (цитата по «РИА Новости»), подчеркнув, что «очень счастлив по этому поводу». По словам Трампа, США рады тому, что Россия не вовлечена в конфликт между Вашингтоном и Тегераном.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Вашингтону нужно договариваться с Ираном. Кроме того, он заявил, что РФ готова приложить посреднические усилия по урегулированию конфликта.

13 октября Трамп сообщил, что Россия и Китай не помогают Ирану. 5 июня Путин на пленарной сессии ПМЭФа заявил, что Москва не поставляла Тегерану оружие. По его словам, Иран даже не просил об этом Россию.

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