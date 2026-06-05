Путин: Россия не поставляла оружие Ирану во время конфликта с США

Путин: Россия не поставляла оружие Ирану во время конфликта с СШАПо его словам, Тегеран об этом не просил
Москва не поставляла Тегерану оружие в период конфликта с Вашингтоном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФа.
«Нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли», – сказал он.
8 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами в размере 50% для всех стран, которые будут поставлять оружие Ирану. Он уточнил, что в таком случае пошлинами будут облагаться любые товары страны, продаваемые на территории США.
CNN сообщал о предполагаемых планах Пекина поставить в Иран системы противовоздушной обороны. Источники телеканала утверждали, что Китай пытается организовать транзит поставок через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение. В середине апреля глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Китай заверил США, что не поставляет оружие исламской республике.