Трамп пригрозил пошлинами в 50% за поставку оружия Ирану
США введут пошлины в размере 50% для всех стран, которые будут поставлять оружие Ирану. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Он уточнил, что в таком случае пошлинами будут облагаться любые товары страны, продаваемые на территории США.
«Исключений или освобождений не будет», – добавил Трамп.
В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Помимо режима прекращения огня, условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана.
Позже телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по заводу. «В нарушение перемирия американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван», – говорится в публикации.