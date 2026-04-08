Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп пригрозил пошлинами в 50% за поставку оружия Ирану

Ведомости

США введут пошлины в размере 50% для всех стран, которые будут поставлять оружие Ирану. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что в таком случае пошлинами будут облагаться любые товары страны, продаваемые на территории США.

«Исключений или освобождений не будет», – добавил Трамп.

В ночь на 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Помимо режима прекращения огня, условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана.

Позже телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по заводу. «В нарушение перемирия американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван», – говорится в публикации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её